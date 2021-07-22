Полицейские нашли мужчину, который залез в кабину планера

Он пояснил, что хотел сделать фото.

Полицейские установили личность гражданина, который повредил монумент в Залегощи, сообщает УМВД по Орловской области.

Пьяный мужчина 1988 года рождения решил сфотографироваться в кабине планера «Бланик L-13», который установлен на въезде в посёлок Залегощь на улице Гагарина. Он разбил оргстекло и залез в кабину. Когда мужчина заметил, что его снимают на смартфон, он прекратил свои действия и скрылся.

По факту правонарушения составили два административных протокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Мужчина выразил намерение устранить нанесенные им повреждения.

ИА «Орелград»