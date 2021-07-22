Угонщика, протаранившего иномарку в Орле, отправили в колонию

Обращено к исполнению решение по уголовному делу об угоне автомобиля.

Приговор по данному уголовному делу ранее вынес Советский районный суд города Орла. Горожанин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Было установлено, что угон он совершил в августе 2020 года, причем произошло это около 10 часов утра. Несмотря на относительно ранний час, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Затуманенный разум подсказал ему, что прокатиться будет куда веселее, чем идти пешком. Недолго думая, он подошел к припаркованному возле одного из домов автомобилю марки ВАЗ-21074. Водительская дверь оказалась незапертой. Злоумышленник проник в салон и без проблем запустил двигатель — владелец неосмотрительно оставил ключ в замке зажигания.

Поездка угонщика длилась менее одной минуты. Он не справился с управлением и протаранил припаркованный у обочины автомобиль марки «Пежо Боксер». После этого угонщик вышел из машины и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Еще при ознакомлении с материалами уголовного дела он заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения, признав вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»