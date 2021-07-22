В Орле чиновникам не хватило денег заплатить за канализацию

Власти не сумели оплатить ремонт из-за отсутствия средств.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и администрации города. Истец просил о взыскании задолженности и пеней в размере 2,073 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года между МКУ «УКХ г. Орла» и ООО «Стройспецмонтаж» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту сети ливневой канализации в Орле. Работы должны были быть выполнены в рамках финансирования, выделенного на содержание автомобильных дорог. Во исполнение контракта подрядчик выполнил работы с учетом частичной оплаты на сумму 2,006 миллиона рублей.

Впрочем, чиновники эти деньги так и не заплатили и в результате получили претензию от делового партнера с требованием об оплате выполненных работ. Поскольку претензия была проигнорирована, последовало обращение в суд. Кстати, ответчики размер задолженности не оспорили, но и доказательств оплаты суду не представили. Более того, выяснилось, что на оплату контракта у «УКХ» попросту не было денег. Но в данном случае суд указал, что при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества.

Таковым же, равно как и учредителем, выступает муниципальное образование «Город Орел». А управление городского хозяйства и транспорта администрации города осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета для получателя, то есть через него деньги из бюджета поступают в «УКХ». Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд обязал казенное учреждение заплатить подрядчику, а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств обязанность перечисления денег ляжет напрямую на мэрию.

ИА «Орелград»