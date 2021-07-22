В Орле «Общественный контроль» не пустили в Многопрофильный детский медцентр

22.7.2021 | 18:03 Новости, Общество

По словам активистов, главврач Елена Крылова заранее знала об их визите.

Елену Шураеву и Дмитрия Серёгина, руководителей регионального профсоюза медработников «Действие», не пустили в НКМЦ им. Круглой. Об этом сообщила сама Елена Шураева на своём YouTube-канале.

«Общественный контроль» пришёл проверить, устранены ли нарушения, которые выявил в детском медцентре НМИЦ им. Кулакова месяцами ранее. Активисты заранее предупредили о своём визите главврача, но в центр их не пустили, а секретарь посоветовала общественникам отправиться в департамент здравоохранения.

ИА «Орелград»

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