В Орловской области осудили членов ОПГ за производство психотропных веществ

Общая масса психотропных веществ составила около 5 кг.

Орловский областной суд вынес приговор членам организованной преступной группы за незаконное производство психотропных веществ, сообщает прокуратура Орловской области.

Пять местных жителей признали виновными в производстве психотропных веществ: Евгения Лучина, Дениса Селихова, Евгения Ищенко, Алексея Голямова, Алексея Христенко. ОПГ создал Лучин. В её состав вошли другие осуждённые.

С марта 2019 по апрель 2020 года мужчины производили психотропное вещество в лаборатории, которую оборудовали на территории Залегощенского района Орловской области. За всё это время они произвели около 5 кг запрещённых веществ, которые намеревались сбыть.

Лучина приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу 600 000 рублей, а также к ограничению свободы на 10 месяцев. Голямова – к 16 годам со штрафом в 500 000 рублей, Христенко – к 15 годам. Селихов и Ищенко ранее заключили досудебные соглашения с правоохранительными органами. Их приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафам 100 000 и 200 000 рублей соответственно.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»