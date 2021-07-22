В Орловской области осудили членов ОПГ за производство психотропных веществ

Общая масса психотропных веществ составила около 5 кг.
Орловский областной суд вынес приговор членам организованной преступной группы за незаконное производство психотропных веществ, сообщает прокуратура Орловской области.
Пять местных жителей признали виновными в производстве психотропных веществ: Евгения Лучина, Дениса Селихова, Евгения Ищенко, Алексея Голямова, Алексея Христенко. ОПГ создал Лучин. В её состав вошли другие осуждённые.
С марта 2019 по апрель 2020 года мужчины производили психотропное вещество в лаборатории, которую оборудовали на территории Залегощенского района Орловской области. За всё это время они произвели около 5 кг запрещённых веществ, которые намеревались сбыть.