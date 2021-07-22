Ещё четверо орловцев скончались

За прошедшие сутки в Орловской области выявили 81 новый случай COVID-19, сообщили в оперштабе.

Ещё четверо орловцев скончались. Вместе с тем, 67 человек побороли болезнь.

Всего за время пандемии COVID-19 в Орловской области выявили 39 420 случаев заболевания. 37 247 орловцев выздоровели, 808 скончались.

В целом по России 22 июля зарегистрировали 24 471 новый случай коронавируса. За всё время пандемии в стране заболело 6 054 711 человек. 5 427 457 россиян выздоровели, 151 501 человек умер.

ИА «Орелград»