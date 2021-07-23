«Дом Лизы Калитиной» в Орле сдадут в аренду за 1 рубль в год

Власти областной столицы выставили на аукцион дома-памятники.

Извещение о проведении аукциона издало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Торги пройдут 27 августа 2021 года и будут открытыми по составу участников и форме подачи предложений по цене лотов. Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр и находящих в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, несколько лет назад в городское положение об аренде муниципального имущества было изменено. Поправки разрешают властям сдавать по льготной цене в аренду целые здания с условием того, что арендатор приведет их в порядок без изменения культурного облика и приспособит для современного использования. Соответственно, арендаторам придется при определении вида своей деятельности руководствоваться положениями охранных обязательств.

Всего на торги будет выставлено семь нежилых домов-памятников, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Речь идет о теперь уже бывших жилых домах XIX века постройки, расположенных в Орле. Среди них выделяется «Дом Лизы Калитиной»», также построенный в XIX веке и расположенный по улице Октябрьской. Как и другие памятники, его планируется сдать в аренду сроком на 49 лет с ежегодной арендной платой в размере 1 рубль.

Годовая арендная плата за земельный участок под «Домом Лизы Калитиной» общей площадью 2759 квадратных метров на момент объявления аукциона установлена в размере 16,53 рубля в год. В дальнейшем ее размер будет определяться в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. Напомним, «Дом Лизы Калитиной» назван так в честь героини романа Ивана Тургенева.

Считается, что девушка, послужившая ее прототипом, жила именно в нем. Много лет городские власти вынашивали планы по сохранению этого памятника, но дальше «прожектов» дело не пошло.

Также в аренду за 1 рубль в год сроком на 49 лет планируется сдать памятник, внесенный в реестр под наименованием «Бывшее здание пожарной части». Этот дом XIX века расположен на улице Розы Люксембург. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) установлен в размере 5 процентов начальной (минимальной) цены договора. Победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену договора. В аукционе вправе принять участие как юридические, так и физические лица.

ИА «Орелград»