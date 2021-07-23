Орловская больница купила «скорую» и не стала за нее платить

23.7.2021 | 9:30 Новости, Общество

Деньги поставщик получил только после вмешательства прокуратуры.

В Орловской области выявлен очередной, один из многих, факт неисполнения государственным заказчиком своих обязательств по оплате контракта. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, данный контракт был заключен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Заключила его Глазуновская центральная районная больница, которая ранее объявила тендер поставку автомобиля скорой медицинской помощи.

Поставщиком стало одно из ООО, которое добросовестно исполнило взятые на себя обязательства. Фирма поставила автомобиль в установленный контрактом срок. Больница приняла его без замечаний и возражений. Однако денег в оговоренный срок заказчик так и не получил. Прокуратура, которая провела проверку по данному факту, сочла действия больницы нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

«Заказчик своевременно не оплатил поставленный товар, в связи образовалась задолженность учреждения перед хозяйствующим субъектом по исполненному государственному контракту в размере более 760 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — В целях устранения нарушений закона прокуратурой района главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по госконтракту погашена в полном объеме, должностное лицо заказчика привлечено к дисциплинарной ответственности».

Ранее на заседании ведомственной коллегии прокурор Орловской области Владислав Малкин отметил, что в регионе продолжается работа по погашению задолженности по государственным и муниципальным контрактам перед представителями бизнеса. Результатом прокурорского вмешательства только в первой половине 2021 года стало снижение ее размера более чем на 310 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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