Орловский прокурор встал на защиту прав осуждённой

23.7.2021 | 14:52 Новости, Общество

Осуждённая является инвалидом 3 группы.
Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Орловской области выявил нарушения при привлечении осуждённой к труду, сообщает прокуратура Орловской области.

Прокурор провёл проверку в колонии поселения №3, которая расположена в посёлке Шахово Орловской области. В ходе проверки он обнаружил, что одна из осуждённых, имеющая 3 группу инвалидности, работает упаковщицей. Заниматься такой работой ей нельзя по медицинским показаниям.

Прокурор принёс протест на приказ начальника КП о трудоустройстве женщины. В результате, заключённая была освобождена от работы, противопоказанной ей по состоянию здоровья.

ИА «Орелград»
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