После пандемии орловцы стали чаще жаловаться налоговикам

В Орле подведены итоги досудебного урегулирования налоговых споров.

В первом полугодии 2021 года в управление ФНС России по Орловской области поступило 116 жалоб, или на 24 больше, чем в первом полугодии 2020 года. Такие данные приводит пресс-служба этого ведомства. Налоговики также подсчитали, что всего было рассмотрено 88 жалоб, но это на 21 жалобу больше, чем год назад. Впрочем, напомним, что в 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции общение налоговиков и налогоплательщиков было ограничено. Сейчас же ряд ограничений снят. Кроме того, орловцы активно переходят на дистанционные способы общения.

«Из общего количества рассмотренных жалоб за отчетный период удовлетворено 34 жалобы, или 38 процентов от общего числа рассмотренных, — говорят в управлении ФНС. — Без рассмотрения оставлено 35 жалоб, в том числе 9 — в связи с сообщением налогового органа об устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу. В аналогичном периоде прошлого года управлением без рассмотрения было оставлено 24 жалобы».

Также областное УФНС напоминает орловцам, что жалоба подается в письменной форме и подписывается либо ее автором, либо его официальным представителем. Она может быть направлена в налоговой орган в электронной форме по «телекоммуникационным каналам связи» или через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ведомства.

«В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, обжалующего акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя», — подчеркнули налоговики.

ИА «Орелград»