Прокуратура нашла под Орлом пять бесхозных бочек спирта

Решать дальнейшую судьбу спиртного пришлось суду.

Орловский районный суд рассмотрел довольно необычное гражданское дело по заявлению прокурора Орловского района, действовавшего в интересах Российской Федерации. Истец просил о признании движимой вещи бесхозной. Обстоятельства дела с полным правом можно назвать уникальными. В своем иске прокурор просил суд официально признать бесхозными пять бочек и 12 канистр со спиртосодержащей жидкостью, которые хранятся в ФКУ «ЦХ и СО УМВД России. Прокурор также просил передать спиртное в МРУ Росалкогольрегулирования для уничтожения.

В обоснование иска он указал, что ранее прокуратурой района была проведена проверка исполнения законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены факты изготовления, хранения и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.

Под подозрение попали двое местных жителей, которые и приобрели у неустановленного лица указанные выше емкости. Согласно заключению экспертов, спиртосодержащая жидкость в бочках и канистрах является непригодной для употребления и представляет опасность для здоровья и жизни человека. Несмотря на это, следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела в отношении указанных орловцев «ввиду отсутствия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ».

Как ни парадоксально звучит, но хотя дельцы избежали не только наказания, но даже расследования, бочки и канистры у них изъяли и им не вернули. В суде прокурор пояснил, что «деятельность по регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции является предметом государственного регулирования, в связи с чем для признания вышеуказанного движимого имущества бесхозным и его уничтожения необходимо решение суда».

При изучении материалов дела суд установил, что до настоящего времени от упомянутых выше дельцов, являющихся собственниками сомнительного имущества, не поступили обращения о его возврате. Впрочем, удивляться тут нечему, так как для возврата требуется представить документы, подтверждающие легальность производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Суд заявление прокурора Орловского района удовлетворил частично. Он признал алкогольную продукцию и изъятые предметы, в том числе пять бочек объемом 200 литров каждая, и 12 пластмассовых канистр объемом 20 литров каждая с находящейся в них спиртосодержащей жидкостью, бесхозным движимым имуществом, подлежащим уничтожению. Но вот в передаче всего этого «добра» в МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО суд отказал. Поэтому вопрос о том, кто будет уничтожать спорный спирт, остается открытым.

ИА «Орелград»