Судебные приставы провели рейд в Орле и арестовали 45 машин

23.7.2021 | 19:41 Новости, Общество

Управление ФССП отчиталось о результатах рейдовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, сотрудники этого ведомство провели несколько рейдов, целью которых было взыскание задолженности по обязательным платежам. Поясним, что речь идет о неоплаченных налогах, административных штрафах, таможенных сборах, госпошлинах и других платежей. В результате было отработано свыше 3,5 тысячи исполнительных производств и взыскано около 3,8 миллиона рублей задолженности в бюджеты всех уровней.

«В рамках 93 исполнительных производств составлены акты ареста (описи) имущества должников, по предварительной оценке, на сумму свыше 21,2 миллиона рублей, — говорится в сообщении службы. — Аресту подвергнуто 45 автотранспортных средств и 13 объектов недвижимости. По 117 исполнительным производствам на сумму свыше 1,9 миллиона рублей были установлены источники получения доходов должников, а 1257 должникам судебные приставы вручили требования об исполнении решений судов и постановления о возбуждении исполнительных производств».

Кроме того, руководителям организаций-должников были вручены предупреждения о возможной уголовной ответственности в случае. Если долги не будут погашены. В управлении ФССП подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться и в будущем. В связи с этим пристав настоятельно советуют должникам своевременно вносить платежи, чтобы избежать неприятных рейдовых визитов.

ИА «Орелград»

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