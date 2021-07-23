В будущем году в Орле планируют заняться мусорными площадками

Программа обустройства рассчитана на 3 года.

В 2022 году планируется привести в порядок 18 контейнерных площадок, сообщает администрация Орла.

С 2022 по 2024 год в Орле должны облагородить 50 мусорных площадок и создать 7 специальных площадок для крупногабаритного мусора. Итого, в Заводском районе должно появиться 20 площадок, в Железнодорожном — 16, в Северном — 14, в Советском — 7.

В 2022 году планируют обновить 18 мусорных площадок: обустроить основание, установить ограждения и привести в порядок подъездные пути. Также в 2022 году должны установить две специализированные площадки для сбора крупногабаритного мусора в Заводском районе и одну — в Северном.

В планы на 2023 год входит обустройство 18-ти мусорных площадок, на 2024 год — ещё 14-ти.

Всего за три года планируют закупить и установить 17 бункеров.

ИА «Орелград»