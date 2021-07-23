В Орле из-за молодежи и наркотиков проверят аптеки и склады

Стали известны параметры обновленной программы по борьбе с наркотиками.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Молодежь Орловщины», которая действует с 2020 года. В частности, обновлены параметры финансирования одной из ее подпрограмм — «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Кстати, финансируется она из средств бюджета Орловской области. Общий объем финансирования предусмотрен в размере 4,564 миллиона рублей. Из них чуть более 1 миллиона уже было потрачено в прошлом году. В будущем же вплоть до 2025 года на ее реализацию планируется выделять от 590 до 743 тысяч рублей ежегодно.

Обновлены и программные мероприятия. Например, предусмотрено проведение проверок мест массового досуга молодежи в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков. Также план включает в себя привлечение к административной ответственности собственников аптечных складов и баз, аптек и аптечных пунктов, лабораторий и учреждений здравоохранения. Наказывать их будут в случаях выявления фактов подделки медицинских рецептов и других документов на право получения лекарственных наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов. Привлекут виновных к ответственности и за нарушения установленного порядка приобретения, учета, хранения и отпуска наркотиков.

Также подпрограмма предусматривает проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в регион и их транзита через территорию области. Кроме того, на бюджетные деньги планируется приобретение экспресс-тестов и реагентов к аппарату газовой хроматографии «с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи».

ИА «Орелград»