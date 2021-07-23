В Орле в выходные перекроют Маслозаводской переулок

23.7.2021 | 13:53 Новости, Общество

Это нужно для укладки последнего слоя асфальта

В Орле вечером 24 июля с 19:00 перекроют Маслозаводской переулок. Движение по нему будет закрыто до 06:00 26 июля. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

«Мы перешли к финишной стадии ремонта Маслозаводского переулка: осталось только уложить финальный слой. Чтобы его сразу же не выдавили большегрузы, чтобы дать время материалу схватиться, мы вынуждены вновь на время закрыть движение», — сообщил он.

Дорогу закроют от Пищевого переулка до пересечения улиц Поселковой и Городской.

Напомним, Маслозаводской ремонтируют с 1-го июня. Ранее Парахин обещал, что, кроме ремонта самой дороги, в переулке проложат велодорожки. Общая стоимость проекта — 93 млн рублей.

ИА «Орелград»

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