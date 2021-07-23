В Орловском облсовете обсудили перспективы самозанятых граждан

Ежемесячно в регионе регистрируются около 700 самозанятых

В орловском Областном Совете народных депутатов во время круглого стола 22 июля обсудили самозанятых орловцев. Об этом сообщила пресс-служба парламента. Организаторами мероприятия стали комитет по экономической политике и комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета.

Напомним, с 1 июля 2020 года в регионе действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход. Он составляет от 4% до 6% процентов доходов самозанятого.

Отмечается, что к 1 июля 2021 года самозанятые заплатили в областной бюджет 7,9 млн рублей. Всего в регионе насчитывается 9 563 человек с новым налоговым статусом.

В облсовете отметили, что количество самозанятых орловцев растёт с каждым днём. Каждый месяц этот статус получают около 700 человек в регионе. Кроме того, новый налоговый режим популярен среди ИП, у которых нет других сотрудников.

Кроме того, круглом столе отметили, что НКО «Фонд микрофинансирования Орловской области» разработал для самозанятых льготное кредитование — эти граждане могут получить до 500 000 рублей на 24 месяца. Ставка составит половину от ключевой ставки ЦБ. В 2021 году уже пятеро орловцев получили такие займы.

Парламентарии обсудили также меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Среди них субсидии на создание новых рабочих мест и льготное кредитование.

Председатель облсовета Леонид Музалевский заявил, что в условиях пандемии COVID-19 поддержка бизнеса важна как никогда.

«Особенно это касается гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания и торговли, самозанятых граждан», — рассказал Музалевский.

ИА «Орелград»