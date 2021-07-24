Мэрия Орла вновь ищет огромный кредит

Администрация города разместила очередной кредитный тендер.

Извещение о закупке появилось в государственной информационной системе. Согласно ему, администрация города Орла вновь ищет того, кто предоставит ей крупный банковский кредит. Напомним, ранее в июне и июле мэрия областной столицы уже дважды объявляла подобные тендеры. В последний раз ей требовалось 270 миллионов рублей. Прием заявок завершился 19 июля, но еще до подведения итогов, 20 июля мэрия вновь заявила о готовности взять взаймы.

Согласно конкурсной документации, кредит необходим на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города Орла. Финансовая организация должна выдать его в виде одной невозобновляемой кредитной линии сроком на 365 дней со дня зачисления денежных средств на счет администрации города. Размер кредита должен составить 225,87 миллиона рублей. Мэрия готова взять деньги под 8,5 процента годовых, то есть банк заработает на этой сделке порядка 19,2 миллиона рублей.

Напомним, муниципальный долг Орла составляет порядка 2,6 миллиарда рублей. Год от года ситуация только ухудшается. Получение дорогих коммерческих кредитов ее лишь усугубляет. Городские власти не раз обращались к области с просьбой увеличить уровень налоговых отчислений, который остается в муниципальной казне. Такой вопрос можно решить на уровне региона. Однако область предпочитает подпитывать город субсидиями и дотациями, по сути, держа его на коротком поводке.

ИА «Орелград»