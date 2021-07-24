Орловца отдали под суд за белорусские сигареты

Мужчина обвинили в незаконной реализации немаркированной продукции.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении ранее несудимого местного жителя. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере).

Дело в том, что с этого года в России значительно ужесточились требования к ввозу табачной продукции из сопредельных стран. В предыдущие годы в Россию ввозили много сигарет из Белоруссии. Соответственно, маркировки российскими акцизными марками на них не было. Как правило, такой товар ввозили обычные граждане, физические лица, которые в случае возникновения вопросов у компетентных органов заявляли: дескать, в Белоруссии сигареты дешевле, поэтому я сделал запас и везу их на родину для собственного потребления.

Однако под такие схемы на самом деле маскировалась обыкновенная контрабанда. Ловкие дельцы затем сбывали дешевые белорусские сигареты через торговые точки в России, наживаясь на разнице цен. Потери бюджета страны измерялись миллиардами рублей. В рамках прошедшего уголовного процесса и была вскрыта одна из таких серых схем. Было установлено, что житель Ливен с октября 2019 года по июль 2020 года неоднократно приобретал у неустановленных лиц оптовые партии ввезенных из Белоруссии сигарет.

Каждый раз счет шел на тысячи пачек, понятно, что приобреталась продукция отнюдь не для собственного потребления. Это доказало и расследование, проведенное правоохранителями. Ливенец нашел способ продажи сигарет через торговые точки города. Сам товар он хранил у себя в гараже. Взяли его с поличным. Суд назначил дельцу наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и постановил уничтожить более 16 тысяч пачек немаркированных сигарет, которые проходили по делу в качестве вещественных доказательств.

ИА «Орелград»