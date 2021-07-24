Работников под Орлом начали искать на улицах

В Орловской области проведена первая мобильная ярмарка вакансий.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, первую в регионе мобильную ярмарку вакансий провели сотрудники Центра занятости населения Покровского района. Это была мини-ярмарка, прошедшая в принципиально новом формате. Для этого был использован мобильный офис занятости, который представляет собой специализированный автомобиль. В данном случае не соискатели искали работу, а работа, буквально, искала претендентов. Впрочем, не все сложилось так, как ожидалось.

«Посетителей, правда, оказалось меньше, чем ожидали организаторы, — говорится в сообщении управления труда и занятости. — Но это был пробный камень, в следующий раз ярмарка будет организована с учетом всех выявленных недостатков: выберут более подходящее место и подгадают время, когда из сел в райцентр приезжает больше народа».

Первая в регионе ярмарка в новом формате была проведена совместно с тремя местными предприятиями. Всего на нее «пришли» 19 соискателей, четверо из которых сразу получили работу в агрокомпании. Кстати, работодатели предлагали претендентам неплохой по местным меркам заработок, от 24 до 35 тысяч рублей.

«Всем посетителям ярмарки была предоставлена информация о возможности профессионального обучения, даны консультации по разным видам услуг службы занятости, предоставлены разъяснения о возможности заключения социального контракта», — подытожили в управлении, добавив, что всего в текущем году в регионе службой занятости трудоустроено более 4000 человек. Примерно 100 из них нашли работу по итогам 22 ярмарок вакансий, проведенных по всей области.

ИА «Орелград»