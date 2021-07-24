Председатель облсовета Леонид Музалевский отмечает День рождения

24 июля ему исполнился 61 год

Сегодня, 24 июля, Председатель регионального парламента Леонид Музалевский отмечает день рождения, сообщает Орловский облсовет народных депутатов. Ему исполнился 61 год.

По случаю в его адрес пришли поздравительные телеграммы за подписью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой.

В тексте поздравительной телеграммы Валентины Ивановны говорится:

«Уважаемый Леонид Семёнович!

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения.

Высокий профессионализм, конструктивность принятия решений, внимательное и уважительное отношение к людям помогают Вам в успешной деятельности, направленной на обеспечение поступательного социально-экономического развития Орловской области.

Уверена, что Ваши деловые качества, опыт, государственный подход к делу будут и впредь способствовать эффективной и плодотворной работе на благо субъекта Российской Федерации.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра, успехов во всех начинаниях».

В обращении Эллы Александровны говорится:

«Уважаемый Леонид Семёнович!

В день Вашего рождения примите самые искренние и тёплые поздравления!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, энергии и поддержки единомышленников!».

ИА «Орелград»