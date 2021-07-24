Председатель облсовета Леонид Музалевский отмечает День рождения

24.7.2021 | 17:13 Новости, Рекомендуем

24 июля ему исполнился 61 год

Сегодня, 24 июля, Председатель регионального парламента Леонид Музалевский отмечает день рождения, сообщает Орловский облсовет народных депутатов. Ему исполнился 61 год.

По случаю в его адрес пришли поздравительные телеграммы за подписью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой.

В тексте поздравительной телеграммы Валентины Ивановны говорится:

«Уважаемый Леонид Семёнович!

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения.

Высокий профессионализм, конструктивность принятия решений, внимательное и уважительное отношение к людям помогают Вам в успешной деятельности, направленной на обеспечение поступательного социально-экономического развития Орловской области.

Уверена, что Ваши деловые качества, опыт, государственный подход к делу будут и впредь способствовать эффективной и плодотворной работе на благо субъекта Российской Федерации.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра, успехов во всех начинаниях».

В обращении Эллы Александровны говорится:

«Уважаемый Леонид Семёнович!

В день Вашего рождения примите самые искренние и тёплые поздравления!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, энергии и поддержки единомышленников!».

ИА «Орелград»

 

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