УФАС не нашло нарушений при дорогой закупке для детской стоматологии

Жалоба несостоявшегося поставщика признана необоснованной.

Управление ФАС России по Орловской области не нашло нарушений в действиях сотрудников бюджетного учреждения «Детская стоматологическая поликлиника» при проведении дорогостоящей закупки. Как ранее писал «Орелград», торги были приостановлены до рассмотрения по существу жалобы, поступившей от одной из воронежских компаний. Она не смогла заполучить тендер на закупку стоматологической установки ценой в 1,888 миллиона рублей.

Всего было подано две заявки. По мнению заявителя, обошедший ее конкурент, тоже воронежский, не имел права на участие, так как в документах якобы указал недостоверные сведения о себе. В жалобе утверждалось, что фирма не находится по адресу своей регистрации, а заказчик, дескать, не проверил достоверность данной информации. Неверный же адрес организации в случае спора создает риски неисполнения контракта и потери бюджетных средств.

Однако комиссия Орловского УФАС сочла жалобу необоснованной. Она пришла к выводу, что проверка достоверности сведений из Единого госреестра юридических лиц, в том числе юридического адреса, относится к исключительной компетенции регистрирующего органа. В данном случае таким правом обладают только налоговые органы.

То есть у поликлиники не было ни полномочий, ни оснований проверять, располагается ли конкретная фирма по указанному адресу. Комиссия УФАС в рамках рассмотрения жалобы также не может подменять функции регистрирующего органа, отметили в ведомстве. Кроме того, ГК РФ гласит, что «лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам».

Антимонопольщики также установили, что адрес в заявке участника совпадает с адресом из ЕГРЮЛ. Выписка из реестра является действующей, не отозванной и не оспоренной в судебном порядке. Следовательно, сведения из заявки компании и не могли быть признаны поликлиникой недостоверными. Похоже, в данном случае проигравшая компания либо хотела «насолить» более удачливому конкуренту, либо цеплялась за любой шанс, лишь бы получить заветный контракт.

ИА «Орелград»