В Орловской области начали стремительно распадаться семьи

Количество разводов впервые за долгое время превысило число браков.

Тревожную тенденцию отметили аналитики Орелстата при изучении данных о демографической ситуации в Орловской области. Так, по итогам января-мая 2021 года, в регионе зафиксировано 1232 развода. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их количество возросло на 455 – год назад за аналогичный период времени в регионе распались 777 семей. Возможно, стремительный рост числа разводов связан с пандемией коронавируса, на фоне которой работа загсов приостанавливалась.

И все же это не единственный тревожный показатель. Статистики подсчитали, что за отчетный период времени в текущем году в Орловской области было зарегистрировано 1194 брака. То есть образовано было меньше новых семей, чем их распалось за такой же период. Кстати, в сравнении с предыдущим годом свадеб на Орловщине в этом году сыграно на 442 больше, что тоже можно объяснить пандемией коронавируса. В среднем на каждую тысячу жителей Орловской области сейчас приходится по 4 брака и 4,1 развода.

Тем временем, в Орле нашли необычный способ укрепить семьи. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Свято-Троицком храме областной столицы регулярно проводятся молебны о создании и укреплении семьи. Такие богослужения стали уже традиционными.

«К совместной молитве о семье с каждым разом присоединяются все больше горожан, — говорят в митрополии. — В Троицкий храм приходят те, кто желает создать семью, кто уже нашел вторую половину и просит мира в свои дома, а также родители, пекущиеся об устроении семейной жизни своих чад. Как говорят участники «Православного клуба», совместная молитва помогла в создании многих семей».

ИА «Орелград»