Руководителей орловских школ и детсадов протестируют по-новому

В Орловской области набирает обороты новый формат оценки директоров.

Как сообщает Орловский региональный центр качества образования, в Орловской области решено продолжить проект аттестации директоров школ и заведующих детских садов в новом формате. Соответствующее соглашение указанный Центр подписал с областным департаментом образования и администрациями городов и районов. Данный проект в экспериментальном формате стартовал в регионе в марте 2021 года, а завершился он 21 июля.

За это время автоматизированное тестирование прошли 35 руководителей и 13 кандидатов на должности руководителей школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. Это были представители Орла и Ливен, а также десяти районов области. Как пояснили в Центре, тестирование проводится по пяти модулям: управление кадрами, ресурсами, процессами, результатами и информацией. Каждый модуль содержит по восемь вопросов с несколькими вариантами ответов. Испытуемым разрешено при этом пользоваться справочными информационными системами с доступом к интернету.

«Автоматизированное тестирование применяется как первый этап квалификационных испытаний при проведении аттестации руководителей общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, заведующих дошкольных образовательных организаций, — пояснили в Центре. — При успешном прохождении тестирования кандидаты на должности руководителей образовательных организаций претендуют на включение их в резерв управленческих кадров муниципальных образований».

ИА «Орелград»