Соцзащита лишила инвалида путевки из-за отказа вакцинироваться

Дискуссионное решение по гражданскому делу принял Ливенский районный суд.

Ливенский районный суд Орловской области отказал в удовлетворении искового заявления местной жительницы, поданного ею к Центру социального обслуживания населения города Ливны и региональному департаменту соцзащиты. В обоснование иска женщина указала, что она является инвалидом третьей группы и ей ежегодно оказываются социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. Иными словами, предоставляют путевки в Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов на основании санаторно-курортной карты, выданной лечащим врачом.

В мае 2021 она обратилась к чиновникам с заявлением о предоставлении ей такой путевки. Однако заявительнице было предложено принести подтверждающие документы, устанавливающие право на получение путевки. В отличие от предыдущих лет от нее потребовали представить сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо справку о наличии LgG в защитных титрах антител.

Женщина-инвалид представила справку о том, что ей профилактические прививки противопоказаны. Несмотря на это, путевку ей не выдали. Свой отказ чиновники мотивировали решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Орловской области от 8 апреля 2021 года. Согласно ему, с 19 апреля 2021 года разрешено предоставлять социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания только гражданам, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или имеющим документальное подтверждение наличия LgG в защитных титрах антител.

В своем решении члены регионального штаба почему-то «забыли» указать тех граждан, которым вакцинироваться запрещают врачи в связи с наличием у них медицинских противопоказаний. Получается, что таких граждан попросту приравняли ко всем остальным без учета того, что для них прививка может оказаться смертельной. Несмотря на это, суд не нашел оснований для удовлетворения административного иска, поскольку, по его мнению, чиновники действовали в строгом соответствии с требованиями решения регионального оперативного штаба.

Суд пришел к выводу, что у них имелись законные основания отказать истице в предоставлении социальных услуг, так как она «в связи с противопоказанием не вакцинировалась против новой коронавирусной инфекции и не имеет документального подтверждения наличия IgG в защитных титрах антител». И хотя положенную по закону путевку на лечение женщине не дали, суд решил, что право истицы на оказание медицинской помощи не было нарушено.

«Государство должно защищать право граждан на жизнь и здоровье, обеспечивать его реализацию, уделяя надлежащее внимание вопросам предупреждения произвольного лишения жизни и здоровья, а также обязано принимать все разумные меры по борьбе с обстоятельствами, которые могут создать прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в решении суда. Впрочем, оно еще может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

ИА «Орелград»