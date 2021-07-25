В Орле безработица опустилась до минимума за последние 15 месяцев

Официально только в марте 2020 года безработных орловцев было меньше.

Регистрируемая безработица в Орловской области в июне 2021 года снизилась до минимума. Такие данные приводит Орелстат со ссылкой на отчетность регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Сообщается, что к началу июля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,6 тысячи не занятых трудовой деятельностью орловцев.

Из них ровно 3 тысячи человек имели статус безработного, а 2,5 тысячи таких граждан получали пособие. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента численности рабочей силы. Это самый низкий показатель, начиная с марта 2020 года. В июне 2021 года 623 человека получили статус безработного. При содействии государственной службы занятости было трудоустроено 306 человек, что на 31,2 процента меньше, чем в июне 2020 года.

Напомним, резкий рост безработицы был зафиксирован в апреле прошлого года, когда количество безработных всего за один месяц увеличилось с 3,4 до 8,8 тысячи человек. Причиной кризиса стала дошедшая до России пандемия новой коронавирусной инфекции. На фоне введенных ограничений предприятия и организации начали сокращать штаты или закрываться. Число безработных в регионе стабильно росло и достигло своего максимума в августе 2020 года, когда в области официально насчитывалось 14,3 тысячи безработных. Затем их количество начало снижаться, постепенно ситуация на рынке труда стабилизировалась и вернулась к допандемийным показателям.

ИА «Орелград»