«Подводник» попался на уничтожении земли под Орлом

Компанию обязали заплатить крупный штраф за земельное нарушение

В Орловской области к административной ответственности привлекли общество с ограниченной ответственностью «Подводник». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как уточнили в ведомстве, нарушение было вскрыто при плановом обследовании земель, расположенных на территории Становского сельского поселения Орловского района. Инспекторы проводили рейд по землям сельхозназначения.

«В рамках осмотра были установлены факты снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также перемешивания плодородного слоя почвы с нижележащими породами (песок, глина), допущенные в ходе прокладки труб для транспортировки нефтепродуктов», — говорят в ТУ Россельхознадзора.

Чтобы оценить, был ли причинен ущерб почве, на месте были отобраны образцы. Почвоведческую экспертизу в лабораторных условиях провели специалисты орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Они проанализировали образцы на агрохимические показатели и пришли к выводу, что «на указанных земельных участках произошло ухудшение качественного состояния почвы и уничтожение плодородного слоя».

В ходе административного расследования было установлено, что работы на «нарушенных» участках проводила компания «Подводник». В результате ее привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»