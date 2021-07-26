В Орловской области завод по производству инсулина продлил европейский GMP сертификат

26.7.2021 | 15:19 Новости, Общество

Сертификат продлили до конца 2022 года.

«Санофи Восток» продлил европейский GMP сертификат и лицензию на экспорт до 31 декабря 2022 года, сообщает правительство Орловской области.

Сертификат GMP подтверждает соответствие процессов производства завода в Орле требованиям Европейского агентства и даёт право «Санофи Восток» поставлять инсулин на экспорт в страны Евросоюза.

Первый сертификат завод получил в 2015 году и каждые 3 года должен его подтверждать.

«Санофи Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству инсулина. Завод работает с 2010 года и, по данным IQVIA за 2019 год, производит 20% всего объема инсулинов в России.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования