В Орловской области завод по производству инсулина продлил европейский GMP сертификат

Сертификат продлили до конца 2022 года.

«Санофи Восток» продлил европейский GMP сертификат и лицензию на экспорт до 31 декабря 2022 года, сообщает правительство Орловской области.

Сертификат GMP подтверждает соответствие процессов производства завода в Орле требованиям Европейского агентства и даёт право «Санофи Восток» поставлять инсулин на экспорт в страны Евросоюза.

Первый сертификат завод получил в 2015 году и каждые 3 года должен его подтверждать.

«Санофи Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству инсулина. Завод работает с 2010 года и, по данным IQVIA за 2019 год, производит 20% всего объема инсулинов в России.

ИА «Орелград»