В выходные под Орлом погиб водолаз

Он отправился нырять, но на поверхность уже не выплыл

В выходные в Кромском районе Орловской области утонул водолаз, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О трагедии сообщил очевидец — он позвонил спасателям и рассказал, что в реке Недна, вероятно, утонул мужчина в водолазном снаряжении. На место происшествия выехал поисковый отряд.

Сотрудники МЧС достали со дна реки тело 54-летнего ныряльщика. Оно лежало в 40 метрах от берега на глубине 3-3,5 метров.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

ИА «Орелград»