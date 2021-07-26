В выходные под Орлом погиб водолаз

Он отправился нырять, но на поверхность уже не выплыл
В выходные в Кромском районе Орловской области утонул водолаз, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
О трагедии сообщил очевидец — он позвонил спасателям и рассказал, что в реке Недна, вероятно, утонул мужчина в водолазном снаряжении. На место происшествия выехал поисковый отряд.
Сотрудники МЧС достали со дна реки тело 54-летнего ныряльщика. Оно лежало в 40 метрах от берега на глубине 3-3,5 метров.
Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.
ИА «Орелград»