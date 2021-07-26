За сутки в Орловской области выявили 82 случая COVID-19

Трое орловцев скончались

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировали 82 новых случая COVID-19. Такие цифры привёл оперштаб по коронавирусу.

Трое орловцев скончались. Вместе с тем, 75 человек побороли болезнь.

Всего за время пандемии в Орловской области выявили 39 755 случаев COVID-19. 37 541 человек выздоровел, 821 скончался.

В целом по России 26 июля зарегистрировали 23 239 заболеваний COVID-19. За всё время пандемии заболели 6 149 780 россиян, из них 5 506 834 побороли выздоровели, 154 601 человек умер.

ИА «Орелград»