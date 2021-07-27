Чижов собрал подписи на выдвижение в облсовет

Для этого он собрал «порядка тысячи» подписей избирателей

Скандальный экс-депутат орловского областного Совета захотел вернуться на прежнее место работы. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Чижов заявил, что 26 июля он предоставил в избирком «порядка тысячи» подписей его избирателей.

Напомним, в октябре 2016-го он уже попал в облсовет на место Василия Иконникова, который получил место в Совете Федерации. Однако, в тот же период Чижов оказался замешан в скандале в клубе «Ночь». Пьяный политик поругался с охранниками заведения, те вызвали полицию.

Полицейский попытался доставить Чижова в участок, но тот начал оскорблять представителя власти, а также назвал его «фашистом» и «Геббельсом».

Позднее на Чижова завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Ему назначили 260 часов обязательных работ и исключили из КПРФ, а затем и лишили депутатского мандата. Кроме того, политика обвиняли в создании «раскола» внутри КПРФ.

Отбывать наказание экс-депутат закончил в марте 2018 года. Сам он отнёсся к наказанию с юмором и назвал обязательные работы «фитнесом». Сейчас Чижов работает в Добринском психоневрологическом интернате.

ИА «Орелград»