В Орле у иностранца нашли более 350 г героина

27.7.2021 | 14:51 Новости, Общество

Возбудили уголовное дело.

При досмотре гражданина одной из республик ближнего зарубежья, у него обнаружили 355 г героина, сообщает УМВД по Орловской области.

Мужчину задержали в Заводском районе Орла. В его рюкзаке при досмотре полицейские нашли 170 полимерных свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это — героин.

Следствие считает, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в крупном размере».

ИА «Орелград»

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