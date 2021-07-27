Во Мценске «полицейский» украл у пенсионерки более 670 000 рублей

Преступника разыскивают.

У 65-летней жительницы Мценска украли 675 000 рублей, сообщает УМВД по Орловской области.

Пенсионерка рассказала полиции, что на телефон ей поступил звонок: неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что её средства находятся под угрозой и их нужно перевести на безопасный счёт. Женщина пошла к банкомату и выполнила несколько переводов общей суммой 675 000 рублей на указанный злоумышленником счёт.

Когда чуть позже пенсионерка пришла в банк и рассказала о случившемся, она поняла, что её обманули.

По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».