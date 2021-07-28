Администрация Орла решила, на что потратить 900 млн рублей

В первую очередь решили поддержать сферу образования.

В Орле горсовет поддержал предложения администрации Орла о распределении дотации правительства РФ в размере 900 млн рублей, сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своём Instagram.

В первую очередь решили поддержать сферу образования. На снятие блокировки со счетов и оплату задолженности планируют выделить почти 515 млн рублей, что составляет более 50% от дотации. 23,9 млн рублей направят на подготовку детских садов и школ к новому учебному году.

Спецавтобаза получит 95,5 млн рублей, МУП ТТП — 66,5 млн рублей. Для «Зеленстроя» заложат лимит в 5 млн рублей.

80 млн рублей получит управление горхозяйства и транспорта, 50 млн рублей — МКУ «УКХ г. Орла» — балансосодержатель дорог, общественных пространств, кладбищ и пр.

ИА «Орелград»