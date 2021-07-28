Орловцу посмертно присвоили статус ветерана ВОВ

Необычное дело рассмотрел суд Советского района города Орла.

Как сообщает пресс-служба Советского райсуда города Орла, гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению военного прокурора Брянского гарнизона к военному комиссариату Орловской области. Надзорный орган просил о присвоении Илье Романову статуса ветерана Великой Отечественной войны. Ранее с такой просьбой в прокуратуру обратилась его дочь. Дело в том, что Илья Романов родился в 1927 году.

При достижении пенсионного возраста он обратился в военкомат по месту жительства с заявлением о выдаче ему удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Однако ему отказали, соответственно и статуса ветерана ВОВ официально у него не было. В 2006 году Романов умер, и только сейчас его нарушенные права были восстановлены. В военной прокуратуре считают, что

Романов при жизни подлежал отнесению к категории ветерана Великой Отечественной войны.

Это утверждение базируется на результатах проведенной проверки. Было установлено, например, что Романов с декабря 1944 года по март 1947 года проходил службу в рядах Красной Армии. Данное обстоятельство подтверждается справкой Центрального архива Минобороны РФ. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме и присвоил статус ветерана Великой Отечественной войны посмертно.

«Суд отклонил доводы ответчика о том, что военный прокурор в нарушение требований закона обратился в интересах умершего, поскольку исходил из того, что долгом каждого является уважительное отношение к памяти погибших и героическому прошлому нашей страны, — пояснили в пресс-службе Советского райсуда. — Суд также пришел к выводу, что военный прокурор обратился с настоящим иском в интересах неопределенного круга лиц в целях увековечивания памяти защитников Отечества и иск не был направлен на осуществление мер социальной поддержки».

Также суд указал, что наличие статуса участника Великой Отечественной войны «не сводится лишь к возможности пользоваться определенными мерами социальной поддержки и иными материальными благами – этот статус отражает признание заслуг конкретного человека в общее дело защиты Отечества и понесенным ради этого лишениям». Кстати, дело дошло до апелляционной инстанции, которая оставила решение райсуда без изменения. Теперь оно вступило в законную силу.

ИА «Орелград»