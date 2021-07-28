Орловской агрофирме двух лет не хватило на прополку сорняков

28.7.2021 | 19:04 Новости, Общество

Предприятие будет вынуждено заплатить уже второй штраф за заросшее бурьяном поле

В Орловской области суд привлек местное сельхозпредприятие уже ко второму крупному штрафу. Компания «Маслово» заплатит 50 тысяч рублей за неисполнение предписания об устранении нарушений в сфере земельного законодательства. Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, история тянется еще с августа 2019 года. Тогда была проведена внеплановая проверка. Инспекторы обнаружили в Платоновском сельском поселении Орловского района земли сельхозназначения, заросшие сорняками, кустарником и деревьями.

Общая площадь зарастания составила 96,9 га. Сельхозпредприятие обвинили в невыполнении обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных земель от зарастания, а также в том, что оно не проводит «агротехнические и фитосанитарные мероприятия, направленные на воспроизводство плодородия земель». Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей и выдали ей предписание об устранении выявленного нарушения.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что срок исполнения этого предписания сначала был установлен до июня 2020 года. Однако в прошлом пандемийном году многие испытывали объективные экономические трудности, и по ходатайству предприятия срок был продлен еще на год — до июня 2021 года. И вот недавно инспекторы выехали на место и обнаружили на месте все то же «дикое поле», заросшее сорняками. Поскольку земля не была введена в сельхозоборот, предприятие признали виновным в неисполнении требования предписания надзорного органа. Кстати, второй штраф не освобождает его от обязанности очистить «дикое поле».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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