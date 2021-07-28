Регоператор капремонта засудил недобросовестного подрядчика

Компания не отработала до конца выплаченный ей аванс на ремонт домов в Орле.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил сразу два однотипных иска некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к компании «Курскспецстрой 46». В обоих случаях регоператор ставил вопрос о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, пеней и штрафа.

Так, в первом случае было установлено, что в 2018 году стороны заключили договор на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на улице Авиационной в Орле. Стоимость работ была определена в сумме 6,344 миллиона рублей. По условиям договора заказчик уплатил подрядчику аванс в размере 30 процентов. Согласно представленным в суде актам, подрядчиком были выполнены работы на 4,808 миллиона рублей, а с учетом аванса ему заплатили 5,269 миллиона. Общая сумма неотработанного аванса составила 460 тысяч рублей.

Регоператор направил подрядчику претензию с требованием о возврате неотработанного аванса, он она была оставлена без ответа и удовлетворения. Уже в 2020 году реогоператор, ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, а также прекращение действия обеспечения договора, направил своему деловому партнеру уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. А еще спустя месяц курская компания решением Орловского УФАС была включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Во втором случае все происходило по такому же сценарию, только договор капремонта был заключен в отношении дома на улице Комсомольской, а сумма неотработанного аванса составила 223,8 тысячи рублей. В обоих случаях арбитраж удовлетворил требования истца. Он обязал курскую компанию выплатить орловскому регоператору капремонта 955 тысяч рублей по одному иску и 569 тысяч – по другому иску. Отметим, что в эти суммы арбитраж включил пени и штрафы.

ИА «Орелград»