Ветеринар под Орлом разрешил торговать «тухлым» мясом

Специалист выдал разрешительные документы на просроченный товар.

В Орловской области к административной ответственности привлечен очередной ветеринарный специалист, попавшийся на выпуске в торговый оборот просроченной продукции животного происхождения. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, неприглядный факт был вскрыт специальной мониторинговой группой. Она анализирует сведения электронного журнала в государственной информационной системе «Меркурий».

Внимание членов группы привлекли электронные ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на мясную продукцию. Речь идет о 24 кг «супового набора» из цыплят-бройлеров, которые можно было пускать в продажу. Однако при проверке выяснилось, что срок годности этой продукции истек еще за 12 дней до ее выпуска в обращение. Также установлено, что разрешительные документы на сомнительный товар оформил ветеринарный фельдшер Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных.

«Несоответствующие требованиям технического регламента продукты предназначались для реализации в пищу людям, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — По факту выявленного нарушения ветеринарный фельдшер привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Оборот указанной продукции приостановлен».

В ведомстве добавили, что всего в текущем году к административной ответственности привлечено 16 государственных ветеринарных врачей, допустивших нарушения при оформлении сопроводительной документации в системе «Меркурий».

ИА «Орелград»