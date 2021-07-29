Активисты ОНФ попросили РЖД отремонтировать путепровод в Орле

Речь идёт о железнодорожных мостах над Московским шоссе

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Орловской области попросили РЖД отремонтировать ж/д мосты над Московским шоссе в Орле. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

По словам активистов, с опорных стен путепровода регулярно отваливаются куски штукатурки. В 2020 году отколовшийся кусок бетона упал на проезжающую внизу машину и пробил ей крышу.

В ОНФ сообщили, что это происходит из-за высокой нагрузки на ж/д мосты, которые давно не ремонтировали.

ИА «Орелград»