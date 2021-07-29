Бесконтрольное производство мяса выявили в Орле

На предприятии нарушались требования технических регламентов.

Грубые нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Орле выявили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Как пояснили в пресс-службе ведомства, произошло это в рамках внеплановой проверки переработки. Предприятие специализируется на переработке свинины и мяса птицы, а также реализует различную продукцию из мяса. Инспекторов интересовало, соблюдаются ли на нем требования технических регламентов Таможенного союза.

Как выяснилось, не соблюдаются требования техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». В ТУ Россельхознадзора перечислили целый список нарушений. В частности, как говорят проверяющие, производственный контроль осуществляется не в полном объеме. Кроме того, не в полном объеме внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП. В мясном цеху, где производятся мясные полуфабрикаты, температура воздуха на момент проверки оказалась почти вдвое выше, чем положено нормами.

Кроме того, на предприятии «не обеспечена поточность производственных операций, имеются пересечения потоков». Претензии возникли даже к полу в производственных помещениях, который «имеет сколы плитки и выбоины, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции». По итогам проверки было заведено административное дело, юрлицо получило штраф в размере 50 тысяч рублей.

«С целью устранения выявленных нарушений управлением выдано предписание, по истечению срока которого будет осуществлена повторная проверка на предмет выполнения выданного предписания», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»