Клычков уволил главу Заводского района Орла из-за плохих дворов

29.7.2021 | 17:52 Новости, Политика

Это произошло после губернаторской проверки 28 июля

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил главу Заводского района Орла Сергея Седова из-за плохо ухоженных дворов. Об этом сам губернатор заявил в прямом эфире в Instagram.

По словам Клычкова, утром 28 июля он вместе с мэром Орла Юрием Парахиным решил проинспектировать состояние дворов в Заводском районе. Увиденное ему не понравилось.

«Пошел я немного не по тому маршруту, который предполагался, и в итоге нам пришлось расстаться с руководителем района», — рассказал губернатор.

Сергей Седов занимал должность главы Заводского района Орла с марта 2020 года.

ИА «Орелград»

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