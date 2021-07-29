Клычков уволил главу Заводского района Орла из-за плохих дворов

Это произошло после губернаторской проверки 28 июля

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил главу Заводского района Орла Сергея Седова из-за плохо ухоженных дворов. Об этом сам губернатор заявил в прямом эфире в Instagram.

По словам Клычкова, утром 28 июля он вместе с мэром Орла Юрием Парахиным решил проинспектировать состояние дворов в Заводском районе. Увиденное ему не понравилось.

«Пошел я немного не по тому маршруту, который предполагался, и в итоге нам пришлось расстаться с руководителем района», — рассказал губернатор.

Сергей Седов занимал должность главы Заводского района Орла с марта 2020 года.

ИА «Орелград»