На скандальный ремонт моста под Орлом потратят еще 9 млн рублей

Губернатор распорядился добавить финансирования мосту через реку Зуша.

Губернатор Андрей Клычков утвердил распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году бюджету Орловской области. Речь идет о деньгах, предназначенных для реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Конкретно в данном случае деньги выделяются на мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений.

Собственно говоря, никакого распределения и нет, поскольку вся сумма, которая составляет 9,353 миллиона рублей, выделена на реконструкцию моста через реку Зуша в створе улицы Карла Маркса. Отметим лишь, что в рамках другой программы город Орел получит 100 миллионов рублей на приведение дорог в нормативное состояние и развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования. Средства поступят транзитом через Дорожный фонд Орловской области.

Особое внимание привлекает ремонт моста через реку Зуша, так как это один из самых проблемных объектов региона в последние годы. Даже областная Контрольно-счетная палата проверила его дважды – в 2019 и 2020 годах. Оба раза были вскрыты настолько вопиющие факты, что следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь идет о возможном хищении 80,8 миллиона бюджетных рублей.

Напомним коротко, что реконструкция моста через реку Зуша в Мценск была начата в 2016 году и продолжается до настоящего времени. Работы проводились тремя подрядчиками, которые сменяли друг друга. Объем невыполненных работ по первому из этих контрактов, по оценкам КСП, составил 238,439 миллиона рублей.

Второй подрядчик тоже с заданием не справился, хотя ему продлевали сроки выполнения работ. Обязательства не были выполнены в полном объеме, из-за чего управлением ЖКХ администрации Мценска в октябре 2020 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Остаток сметной стоимости невыполненных работ оценивался тогда в 78,752 миллиона рублей. Третьим подрядчиком стала компания «ОрелДорМост», срок завершения работ по заключенному с ней контракту установлен до 31 декабря 2021 года.

ИА «Орелград»