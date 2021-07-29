Приговор за смерть на снегоболотоходе вынесли под Орлом

Хотынецкий районный суд рассмотрел дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, уголовное дело на местного жителя было заведено по ч.4 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль принадлежавшего ему снегоболотохода. Сама машина находилась в технически исправном состоянии. Суд установи, что водитель нарушил правила эксплуатации данного транспортного средства.

Согласно им, на снегоболотоходе категорически запрещается перевозить более чем одного пассажира. Кроме того, и водитель, и пассажир должны надевать защитные шлемы. Однако в данном случае грубо нарушены были сразу два этих правила. Водитель посадил двух пассажиров, причем оба находились без шлемов. Один из них «выпал» по дороге и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Полученная им закрытая черепно-мозговая травма привела к тому, что мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель был отдан под суд, где не признал вину в инкриминируемом ему деянии. Однако суд счел его вину полностью доказанной. Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»