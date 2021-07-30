Управленцы забыли о военных домах под Орлом

Многоквартирные дома уже почти год никем не управляются.

Отдел по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района получил от Орловского УФАС официальное предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В данном случае речь идет именно о бездействии чиновников, выразившемся в непроведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для двух многоквартирных домов, расположенных в деревне Малое Думчино.

Как следует из документа, раньше управление этими многоквартирными домами осуществляло ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на основании договора управления жилищным фондом, закрепленным за вооруженными силами Российской Федерации. Он был заключен в 2017 году со сроком действия до 30 сентября 2020 года. Это действие было прекращено с 1 октября 2020 года «в связи с отсутствием со стороны представителя собственника намерения продлить его».

В январе 2021 году областная жилищная инспекция исключила указанные дома из реестра МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. В настоящее время управление этими домами не осуществляется ни одной организацией. При этом все помещения в них находятся в собственности Министерства обороны РФ.

По закону, в подобном случае о выборе управляющей компании должны позаботиться местные власти. Но в данном случае информация о проведении открытого конкурса по отбору УК для брошенных домов на сайте государственных торгов не размещалась, открытый конкурс не был проведен. По мнению УФАС, это может привести к ограничению конкуренции на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами.

«В случае, когда требуется проведение конкурса, подразумевающее состязательность хозяйствующих субъектов, его непроведение, за исключением случаев, допускаемых законом, может влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении конкурса в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить товары, работы, услуги, доступ к соответствующему товарному рынку либо права ведения деятельности на нем», — говорится в документе.

Учитывая вышеизложенное, Орловское УФАС предупредило мценских чиновников о «необходимости прекращения вышеописанного бездействия и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения путем проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», расположенными в деревне Малое Думчино.

ИА «Орелград»