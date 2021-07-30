В Орле Киа Рио столкнулась с мотоциклом

30.7.2021 | 15:57 Новости, Происшествия

В результате аварии пострадал также Ниссан Альмера.
29 июля автомобиль Киа Рио столкнулся с мотоциклом, сообщает УГИБДД по Орловской области.

29 июля в районе 13:30 произошла авария: женщина на Киа Рио двигалась по улице Фомина и при перестроении влево столкнулась с мотоциклом Каё крз, которым управлял водитель 2003 года рождения, не имеющий права передвигаться на мотоцикле. При столкновении мотоцикл наехал на Ниссан Альмера, стоящий рядом.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»
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