В Орле Киа Рио столкнулась с мотоциклом

В результате аварии пострадал также Ниссан Альмера.

29 июля автомобиль Киа Рио столкнулся с мотоциклом, сообщает УГИБДД по Орловской области.

29 июля в районе 13:30 произошла авария: женщина на Киа Рио двигалась по улице Фомина и при перестроении влево столкнулась с мотоциклом Каё крз, которым управлял водитель 2003 года рождения, не имеющий права передвигаться на мотоцикле. При столкновении мотоцикл наехал на Ниссан Альмера, стоящий рядом.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.