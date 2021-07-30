В Орле ПАО «Орёлстрой» получил престижную награду

ЖК «Московский парк» в Орле занял 1 место премии «ТОП ЖК».

Предпраздничная неделя началась для строительного холдинга ПАО «Орёлстрой» с вручения престижной награды.

Генеральный директор Единого ресурса застройщика Кирилл Холопик лично поздравил холдинг в лице председателя совета директоров Валерия Глущенко за лучший ЖК региона — «Московский парк», получившего первое место премии «ТОП ЖК» по потребительским качествам.

Всего в конкурсе приняли участие 1346 проектов от 675 застройщиков. Победителей определяли 250 экспертов строительной отрасли. Основное внимание они уделили соблюдению требований при формировании комфортной среды.

Кирилл Холопик, генеральный директор ЕРЗ, отметил вклад ГК «ОДСК», в которую входит «Орёлстрой», в развитие строительной отрасли Орловской области и регионах представленности, как с точки зрения новых решений планировки, так и в вопросах инфраструктурного благоустройства.

Данная награда стала не только признанием надежности и целеустремленности крупнейшего орловского застройщика, но и прекрасным подарком к профессиональному празднику — Дню строителя. Стоит отметить, что исторически этот день совпадает с «Днём рождения» Орёлстроя.

ИА «Орелград»