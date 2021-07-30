В Орловской области администрация незаконно продала государственную землю

30.7.2021 | 11:03 ЖКХ, Новости

Земельный участок равен почти 24 га.

Управление муниципального имущества и ЖКХ администрации Ливенского района незаконно продало и сдало в аренду несколько гектаров земли, которая является федеральной собственностью, сообщает прокуратура Орловской области.

Управление, не имея на это разрешения, продало ООО «ДАНО» около 24 га государственной земли. ООО «ДАНО» построило на этой территории 3 объекта недвижимости общей площадью почти 1700 кв.м без разрешения на строительство.

Также управление сдало в аренду ООО «ДАНО» и АО «Племенной завод «Сергиевский» 150 федеральных земельных участков общей площадью более 5 га, которые расположены в Сергиевском сельском поселении Ливенского района.

Прокуратура Орловской области подала иск в Арбитражный суд Орловской области об изъятии земли из чужого незаконного владения; возмещении ущерба, который причинили федеральному бюджету. Также иск требует обнуления договора купли-продажи земли, сноса незаконных построек и прекращения аренды.

Арбитражный суд удовлетворил требования иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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