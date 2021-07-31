Орловской области перепадет доля от 2 млрд рублей Фонда ЖКХ

Одобрен орловский реестр контрактов на приобретение квартир для переселения граждан.

По состоянию на 26 июля 2021 года правлением Фонда ЖКХ приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 119,56 миллиарда рублей. Как уточнили в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, данный показатель было достигнут благодаря тому, что госкорпорация одобрила очередные заявки регионов на финансирование. Речь идет о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Напомним, в его рамках по всей стране происходит переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Сообщается, что на своем очередном заседании госкорпорация рассмотрела и одобрила региональные реестры контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. В целом одобрено перечисление 2,06 миллиарда рублей. Доля Орловской области не уточняется, но сообщается, что указанные средства вместе с ней поделят между собой Республика Саха (Якутия), Приморский край и Брянская область.

Ранее «Орелград» писал, что Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги своей контрольной деятельности за первое полугодие 2021 года. Орловская область в этом докладе угодила в число восьми регионов, в которых были выявлены значительные строительные дефекты, из-за которых «существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий». Также в Орловской области выявлено несоблюдение порядка очередности расселения аварийных домов, предусмотренного программой переселения. Угодила Орловщина и в число 11 регионов, где было выявлено «неисполнение обязательства по актуализации сведений о ходе реализации программы в АИС «Реформа ЖКХ».

ИА «Орелград»