Убить семь сотен косуль разрешили в Орловской области

Областные власти утвердили квоты для охотников на год вперед.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил лимиты и установил квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. Указ об этом опубликован на официальном портале Орловской области. Он издан в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2021 года, которым региону были согласованы утвержденные губернатором цифры.

Документ касается как общедоступных охотничьих угодий, так и угодий, закрепленных за охотпользователями. Именно для последних губернатор утвердил квоты добычи животных. Исключение традиционно составляет территория Национального парка «Орловское полесье». Что касается лимитов, то они на указанный период времени будут таковы.

В течение ближайшего года в Орловской области разрешается добыть 50 лосей, или 4,2 процента от их общей численности, которая сейчас составляет 1190 особей. Оленя благородного в регионе насчитывается лишь 251 особь, поэтому добыть можно будет только 8 из них. Самый большой лимит установлен на косулю европейскую – 742 особи. Всего в орловских лесах обитает 10 504 этих животных. Также лимит в 56 особей из 679 учтенных установлен на добычу барсука.

ИА «Орелград»