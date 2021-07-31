В обладминистрации не без позитива отчитались о смертности на дорогах

Чиновники заявили, что необходимые показатели удалось выполнить.

По итогам первой половины текущего года в Орловской области отмечено снижение количества ДТП с пострадавшими и самих пострадавших в них. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на доклад главы регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Алексей Субботин Цифры были озвучены на заседании, которой провел губернатор.

«За 6 месяцев текущего года в регионе произошло 271 дорожно-транспортное происшествие на сети автомобильных дорог, а это — 12,3 процента к аналогичному периоду прошлого года», — доложил Алексей Субботин, добавим, что в указанных авариях 26 человек погибли и 358 были ранены. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество погибших снизилось на 42 процента, раненых — 11,6 процента.

«Таким образом, удалось выполнить необходимые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» по итогам полугодия, — резюмируют областные власти. — Достигнуть снижения аварийности на орловских дорогах удалось благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который включает в себя три федеральных проекта, реализуемых в Орловской области: региональная и местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения».

Чиновники отмечают важную роль развития системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, а также комплексного подходом при организации ремонтных работ, поскольку в «проекты включаются тротуары, заездные карманы, недостающие дорожные знаки». Напомним, что в 2020 году в Орловской области из-за начавшейся пандемии коронавируса вводились транспортные ограничения, однако снижение транспортного потока не фигурирует в качестве причин улучшения ситуации с аварийностью.

Добавим, что по данным регионального УМВД, за первое полугодие текущего года на автотрассах федерального значения произошло 62 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 81. С участием несовершеннолетних зафиксировано 34 ДТП, в которых 36 детей получили ранения, а один ребенок погиб. По вине нетрезвых водителей совершено 30 ДТП.

ИА «Орелград»