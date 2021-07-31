В Орле назван самый богатый на операции с недвижимостью месяц

Удивительно продуктивным и напряженным для специалистов выдался март.

Любопытные статистические данные обнародовало управление Росреестра по Орловской области. Из них следует, что в первой половине текущего года в это ведомство поступило свыше 58 тысяч обращений орловцев за осуществлением регистрационных действий с недвижимостью. Около 43 процентов из них были направлены в электронном виде, но это уже примета времени. Интересно же то, что обращаемость вышла на свой пик весной этого года.

«Март месяц продемонстрировал наибольшую активность орловцев за все первое полугодие, а в сравнении с мартом 2020 года показатель вырос на 32 процента», — говорит Надежда Кацура, руководитель управления Росреестра по Орловской области.

По ее словам, всего в марте от орловцев на регистрацию поступило 12 446 заявлений. Для сравнения, в феврале их было 9595, в январе – 6668. Тенденция получила продолжение в апреле, показатель которого лишь немного не дотянул до мартовского рекорда. В четвертом по счету месяце года орловцы подали в Росреестр 11 334 заявлений, тогда как в мае и июне было зарегистрировано 8002 и 10 348 обращений соответственно.

«Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия за шесть месяцев текущего года составило 1447, ипотечных сделок – 8051, перехода прав в результате купли-продажи (мены) недвижимости – 7524», — добавили в региональном управлении Росреестра.

ИА «Орелград»